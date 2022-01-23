ГСЧС Украины предупреждает: в ближайшие дни ожидаются усиление ветра и заморозки

13:14 08 Май Киев, Украина

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о резком ухудшении погодных условий на большей части территории Украины. В связи с приходом поля высокого атмосферного давления антициклона Utine, в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, а ночью заморозки на поверхности почвы.

Так, 8 мая утром и днем в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°.

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°.

В Киеве 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Накануне сообщалось, что Германию засыпало мокрым снегом. В Берлине температура воздуха составляет около 10 градусов тепла, выпавший снег сразу растаял.