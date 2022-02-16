ГСЧС рассказала о количестве погибших в огне и воде

Пляжный сезон еще не начался, а на водоемах страны с начала мая зафиксировано более 60 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 348 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 27 человек.
Ликвидировано 884 пожара, спасены во время пожаров 16 человек и не допущено уничтожение огнем 299 зданий и 34 ед. техники.
Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 603 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 333 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 39 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 20 человек, с начала месяца более 60.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 348 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 27 человек.
Ликвидировано 884 пожара, спасены во время пожаров 16 человек и не допущено уничтожение огнем 299 зданий и 34 ед. техники.
Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 603 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 333 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 39 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 20 человек, с начала месяца более 60.
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