ГСЧС: на западе ожидается подъем уровня воды в реках

Население Черновицкой и Ивано-Франковской областей предупреждены о повышении уровня воды в реках. Причиной этому послужат ожидаемые 8-9 октября значительные осадки, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"8 - 9 октября в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что серьезных негативных последствий не ожидается.
"8 - 9 октября в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что серьезных негативных последствий не ожидается.
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