ГСЧС: на прошлой неделе ликвидировано 924 пожара

Своевременное прибытие на место происшествия и профессионализм сотрудников ГСЧС и медицинских работников только на протяжении прошлой недели спасло жизнь 23 украинцам.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 390 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 23 человека.
Ликвидировано 924 пожара, спасены во время пожаров 13 человек и не допущено уничтожение огнем 271 здания и 47 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 244 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 292 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 108 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 390 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 23 человека.
Ликвидировано 924 пожара, спасены во время пожаров 13 человек и не допущено уничтожение огнем 271 здания и 47 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 244 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 292 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 108 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.
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