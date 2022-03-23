ГСЧС: без электроснабжения остались 100 населенных пунктов в шести областях

Ремонтные службы линий электропередач (ЛЭП) не успели справиться с проблемами, которые возникли вследствие непогоды 25-26 июня, как вчерашний ливень и шквальный ветер оставил без света жителей ста населенных пунктов в шести украинских областях.
Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 28 июня.
Так, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в: Сумской области - 37, Днепропетровской - 33, Донецкой - 13 Запорожской - 12, Киевской - 7 и Черниговской - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Так, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в: Сумской области - 37, Днепропетровской - 33, Донецкой - 13 Запорожской - 12, Киевской - 7 и Черниговской - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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