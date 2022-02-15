Грузовой DAF протаранил колонну военных грузовиков. Видео

На автодороге «Одесса – Мелитополь», вблизи поворота в село Луч Николаевской области, 15 февраля произошла авария.
Как рассказал временный исполняющий обязанности представителя полиции Херсонщины Андрей Кований, водитель автомобиля DAF, 1958 года рождения, съехал с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков.
В результате механические повреждения получили три военных автомобиля. Один из военнослужащих, 2003 года, травмирован.
Полиция открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия.
В результате механические повреждения получили три военных автомобиля. Один из военнослужащих, 2003 года, травмирован.
Полиция открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия.
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