Грузовой DAF протаранил колонну военных грузовиков. Видео

20:36 15 Февраль Киев, Украина

На автодороге «Одесса – Мелитополь», вблизи поворота в село Луч Николаевской области, 15 февраля произошла авария.

Как рассказал временный исполняющий обязанности представителя полиции Херсонщины Андрей Кований, водитель автомобиля DAF, 1958 года рождения, съехал с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков.



В результате механические повреждения получили три военных автомобиля. Один из военнослужащих, 2003 года, травмирован.



Полиция открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия.