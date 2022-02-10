Грузовик с полным кузовом леса упал в реку, есть жертвы

06:55 21 Май Киев, Украина

Груженый лесом грузовик сошел с проезжей части и упал в реку, в результате две смерти и одна госпитализация. Авария произошла поздно вечером в Калушском районе Ивано-Франковской области.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковщины.

"В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще один пассажир 1991 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение.



Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку.