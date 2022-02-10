Грузовик с полным кузовом леса упал в реку, есть жертвы

Груженый лесом грузовик сошел с проезжей части и упал в реку, в результате две смерти и одна госпитализация. Авария произошла поздно вечером в Калушском районе Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковщины.
Правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще один пассажир 1991 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение.
Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку.
Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку.
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