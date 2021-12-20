Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковым автомобилем

На автодороге «Харьков-Симферополь» Синельниковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика Нацгвардии и автомобиля Lanos.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, трое с тяжелыми травмами госпитализированы.
Об этом сообщили в ГБР.
Трагедия произошла сегодня утром на участке автодороги «Харьков-Симферополь» на территории Синельниковского района.
Об этом сообщили в ГБР.
Трагедия произошла сегодня утром на участке автодороги «Харьков-Симферополь» на территории Синельниковского района.
В результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.
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