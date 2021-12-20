Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковым автомобилем

18:16 20 Июль Киев, Украина

На автодороге «Харьков-Симферополь» Синельниковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика Нацгвардии и автомобиля Lanos. 
 
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, трое с тяжелыми травмами госпитализированы.

Об этом сообщили в ГБР.

Трагедия произошла сегодня утром на участке автодороги «Харьков-Симферополь» на территории Синельниковского района.
«Военнослужащий Нацгвардии двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131 допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos», - говорится в сообщении.
фото: Ланос после столкновения с грузовиком
В результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.
«Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, задержали военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, вероятного виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, среди которых 12-летняя девочка», - добавили в ГБР.
фото: ДТП на трассе