Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковым автомобилем

18:16 20 Июль Киев, Украина

На автодороге «Харьков-Симферополь» Синельниковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика Нацгвардии и автомобиля Lanos.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, трое с тяжелыми травмами госпитализированы.



Об этом сообщили в ГБР.



Трагедия произошла сегодня утром на участке автодороги «Харьков-Симферополь» на территории Синельниковского района.

«Военнослужащий Нацгвардии двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131 допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos», - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.