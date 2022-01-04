Грузия: автобус с туристами упал с 80-метрового обрыва

14:23 24 Август Киев, Украина

Погодные условия и плохая видимость дороги привели к трагедии. Пассажирский микроавтобус, столкнувшись с припаркованным авто, сорвался в ущелье, в результате происшествия погибли 17 человек, трое получили серьезные травмы.

Авария произошла в муниципалитете Душети в центральной части страны на дороге Шатили возле села Бисо, сообщили в МВД Грузии.

По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал быстро, затем столкнулся с пустым припаркованным автомобилем рабочих, и его выбросило в овраг.



Автобус упал с высоты 80 метров. По официальной информации, 17 человек погибли, трое получили серьезные травмы. Спасатели эвакуировали выживших в безопасную зону, откуда их должны забрать кареты скорой помощи. Поисково-спасательная операция в горах продолжались до утра в сложных метеорологических условиях. Полиция устанавливает личности пассажиров.



Работу координировали замминистра внутренних дел и начальник Службы по чрезвычайным ситуациям.