Группировка отправляла украинцев работать наркокурьерами в РФ

20:23 19 Август Киев, Украина

Правоохранительные органые Николаевской области задержали группу лиц, которая занималась вербовкой украинцев, с целью работы наркокурьерами на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

"Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинцах, которые едут в Россию с преступными намерениями", - рассказал начальник ГУНП в области полковник полиции Сергей Шайхет.

Сообщается, что крайне важно было установить всех членов группировки. Следствие длилось несколько лет.

"Сейчас установлены трое граждан, которые входили в преступную группу, жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. И установлены семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу, и в настоящее время находятся в тюрьмах в РФ. Но уверен, круг фигурантов будет расширяться", - отметил глава главка.

Сейчас участникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц.



Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается следствие.