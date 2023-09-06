Группа мужчин задержана при попытке незаконного выезда из Украины в Одесской области - ГПСУ

В Одесской области пограничники Подольского отряда остановили группу из семи мужчин, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины. Об этом сообщено пресс-службой ГПСУ.
/>Арест произошел в районе, находящемся в 2 километрах от границы с Республикой Молдова. Жители Одесской и Ровенской областей задумали сначала незаконно пересечь границу с РМ, а затем продолжить путь в одну из стран Европейского союза.
Расследование выявило, что мужчины следовали по заранее спланированному маршруту, предоставленному им неким "организатором". По утверждениям задержанных, этот организатор был найден ими через закрытый телеграм-канал.
Цена за такую "помощь" составила 1,6 тысячи долларов США для каждого человека. Как только мужчины достигли заранее указанной точки на карте, их задержали пограничники, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
/>Арест произошел в районе, находящемся в 2 километрах от границы с Республикой Молдова. Жители Одесской и Ровенской областей задумали сначала незаконно пересечь границу с РМ, а затем продолжить путь в одну из стран Европейского союза.
Расследование выявило, что мужчины следовали по заранее спланированному маршруту, предоставленному им неким "организатором". По утверждениям задержанных, этот организатор был найден ими через закрытый телеграм-канал.
Цена за такую "помощь" составила 1,6 тысячи долларов США для каждого человека. Как только мужчины достигли заранее указанной точки на карте, их задержали пограничники, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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