Группа мобилизованных оккупантов сбежала из Луганской области

12:55 27 декабря Киев, Украина

В Подмосковье взяли под арест восьмерых мобилизованных россиян, которые сбежали с оружием из Луганской области. Об этом 27 декабря сообщили росСМИ.



Отмечается, что накануне вечером мужчины в возрасте от 20 до 44 лет явились в полицию с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

"Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск", - пишет канал.

На место вызвали военных следователей, которые отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они будут ждать результатов расследования.