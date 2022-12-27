Группа мобилизованных оккупантов сбежала из Луганской области

В Подмосковье взяли под арест восьмерых мобилизованных россиян, которые сбежали с оружием из Луганской области. Об этом 27 декабря сообщили росСМИ.
Отмечается, что накануне вечером мужчины в возрасте от 20 до 44 лет явились в полицию с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
Отмечается, что накануне вечером мужчины в возрасте от 20 до 44 лет явились в полицию с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
На место вызвали военных следователей, которые отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они будут ждать результатов расследования.
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