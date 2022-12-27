Группа мобилизованных оккупантов сбежала из Луганской области

12:55 27 декабря Киев, Украина

В Подмосковье взяли под арест восьмерых мобилизованных россиян, которые сбежали с оружием из Луганской области. Об этом 27 декабря сообщили росСМИ.

Отмечается, что накануне вечером мужчины в возрасте от 20 до 44 лет явились в полицию с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
 
"Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск", - пишет канал.
 
На место вызвали военных следователей, которые отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они будут ждать результатов расследования.