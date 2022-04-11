Гражданка Украины пыталась ввезти из Польши боеприпасы

19:00 12 июля Киев, Украина

На украинско-польской границе, в автомобиле Рено под управлением гражданки Украины, был обнаружен тайник с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Учитывая имеющиеся риски возможной перевозки запрещенных товаров, пограничники пункт пропуска Ягодин совместно инспектором таможни приняли решение о дополнительном осмотре данного автомобиля.



По результатам углубленной проверки правоохранители обнаружили тайники за водительскими сиденьями и под обшивкой грузового отсека.





Выяснилось, что женщина скрыто перевозила 800 гильз калибра 7,62 мм, 4,5 тыс. Пуль калибров 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинок 23 и 26 дюймов.

О возможных признаках уголовного правонарушения сообщено полицейским. Сотрудники Нацполиции провели следственные действия и изъяли транспортное средство.