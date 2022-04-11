Гражданка Украины пыталась ввезти из Польши боеприпасы

На украинско-польской границе, в автомобиле Рено под управлением гражданки Украины, был обнаружен тайник с боеприпасами.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Учитывая имеющиеся риски возможной перевозки запрещенных товаров, пограничники пункт пропуска Ягодин совместно инспектором таможни приняли решение о дополнительном осмотре данного автомобиля.
По результатам углубленной проверки правоохранители обнаружили тайники за водительскими сиденьями и под обшивкой грузового отсека.
Выяснилось, что женщина скрыто перевозила 800 гильз калибра 7,62 мм, 4,5 тыс. Пуль калибров 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинок 23 и 26 дюймов.
О возможных признаках уголовного правонарушения сообщено полицейским. Сотрудники Нацполиции провели следственные действия и изъяли транспортное средство.
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