Гражданина Молдовы приговорили к тюрьме за участие в боях на стороне "ДНР"

В Молдове приговорили к трем с половиной годам тюрьмы гражданина Молдовы, который с 2016 по 2021 год был наемником сепаратистов в Донецке.
Об этом со ссылкой на прокуратуру Молдавии пишет NewsMaker.
34-летний мужчина был задержан в Молдове, когда он вернулся из Украины. Он признал свою вину. По его словам, сначала он вступил в "Первую славянскую бригаду" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и принимал участие в военных действиях как солдат. Позже его повысили до командира батальона, а затем до командиру взвода связи.
Обвиняемый рассказал, что за год он получал 150 тысяч рублей или примерно 2400 долларов.
Обвиняемого, признавшего свою вину, приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы. Это смягченное наказание, пишет издание.
Ранее еще несколько граждан Молдовы осудили за подобные преступления, отмечает NewsMaker. Например, в 2018 году приговорили к 3 годам тюрьмы 45-летнего гражданина, воевавшего в составе незаконного военного формирования "Первая славянская бригада" в Донецкой области Украины.
34-летний мужчина был задержан в Молдове, когда он вернулся из Украины. Он признал свою вину. По его словам, сначала он вступил в "Первую славянскую бригаду" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и принимал участие в военных действиях как солдат. Позже его повысили до командира батальона, а затем до командиру взвода связи.
Обвиняемый рассказал, что за год он получал 150 тысяч рублей или примерно 2400 долларов.
Обвиняемого, признавшего свою вину, приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы. Это смягченное наказание, пишет издание.
Ранее еще несколько граждан Молдовы осудили за подобные преступления, отмечает NewsMaker. Например, в 2018 году приговорили к 3 годам тюрьмы 45-летнего гражданина, воевавшего в составе незаконного военного формирования "Первая славянская бригада" в Донецкой области Украины.
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