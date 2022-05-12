Гражданин Венгрии попался на контрабанде

21:17 10 декабря Киев, Украина

На украинско-венгерской границе в пункте пропуска "Лужанка" сотрудниками Государственной пограничной службы Украины был задержан гражданин Венгрии, с полным багажником контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

"Реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужаника" на украинско-венгерской границе, осуществлена углубленная проверка микроавтобуса SEAT", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.



По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".



Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.