Гражданин Венгрии попался на контрабанде

На украинско-венгерской границе в пункте пропуска "Лужанка" сотрудниками Государственной пограничной службы Украины был задержан гражданин Венгрии, с полным багажником контрабандных сигарет.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Сообщается, что автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.
По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".
Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.
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