Гражданин Украины, служивший в российской армии, осужден за государственную измену

Гражданин Украины, служивший в российской армии, приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену на Волыни.
Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Волынской прокуратуры.
По решению суда, гражданина Украины Анатолия Жеребцова (1991 г.р.), родом из Черновицкой области, приговорили к 12 годам тюремного заключения за государственную измену. Мужчина выехал на постоянное проживание в российскую федерацию в 2009 году и получил российский паспорт.
В 2013 году его призвали на службу в ряды Вооруженных сил рф, а в 2016 году он подписал многолетний контракт с вражеской армией и был включен в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады в городе Волгограде.
Согласно предоставленным данным, это военное соединение активно участвовало в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.
После окончания контракта и начала полномасштабного вторжения рф, предатель решил вернуться в Украину, прикрываясь украинским паспортом. Однако контрразведчики СБУ задержали его в мае 2022 года на территории Волынской области.
По результатам расследования и на основании собранных доказательств суд признал Жеребцова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Это решение было озвучено пресс-службами СБУ и Волынской прокуратуры.
Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Волынской прокуратуры.
По решению суда, гражданина Украины Анатолия Жеребцова (1991 г.р.), родом из Черновицкой области, приговорили к 12 годам тюремного заключения за государственную измену. Мужчина выехал на постоянное проживание в российскую федерацию в 2009 году и получил российский паспорт.
В 2013 году его призвали на службу в ряды Вооруженных сил рф, а в 2016 году он подписал многолетний контракт с вражеской армией и был включен в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады в городе Волгограде.
Согласно предоставленным данным, это военное соединение активно участвовало в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.
После окончания контракта и начала полномасштабного вторжения рф, предатель решил вернуться в Украину, прикрываясь украинским паспортом. Однако контрразведчики СБУ задержали его в мае 2022 года на территории Волынской области.
По результатам расследования и на основании собранных доказательств суд признал Жеребцова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Это решение было озвучено пресс-службами СБУ и Волынской прокуратуры.
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