Гражданин Армении вербовал украинок для занятия проституцией в Греции

20:40 05 августа Киев, Украина

Задержанным оказался 38-летний гражданин Армении, который пытался переправить на "заработки" в Афины двух украинок. За торговлю людьми мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.