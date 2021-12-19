Граната в детской песочнице

14:15 10 Июль Киев, Украина

В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату.

Сообщается, что взрывчатка валялась просто в песочнице. Предполагается, что она попала туда вместе с песком, который недавно завезли на площадку.

"В "Варшавском микрорайоне" средь белого дня на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привёз. Очень похожа на боевую – ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент", – говорится в сообщении.

На месте работали взрывотехники и полиция.