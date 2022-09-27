Граната под подушкой: саперы рассказали о ходе разминирования Харьковской области

На освобожденных от российских военных территориях Харьковской области саперы сконцентрировались на разминировании дорог, обочин, жилых домов, государственных и публичных учреждений, школ и детских садов. Эксперты говорят, что россияне в регионе широко применяли разнообразные боеприпасы и способы минирования, пренебрегая положением Женевской конвенции.
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии.
Саперы Национальной гвардии работают на территории Золочевского, Дергачевского и Харьковского районов, которые еще две недели назад были оккупированные россиянами. Среди наиболее заминированных населенных пунктов в Нацгвардии называют Макарово, Турово, Дементиевку, Уды и Гоптовку.
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии.
Саперы Национальной гвардии работают на территории Золочевского, Дергачевского и Харьковского районов, которые еще две недели назад были оккупированные россиянами. Среди наиболее заминированных населенных пунктов в Нацгвардии называют Макарово, Турово, Дементиевку, Уды и Гоптовку.
За два недели саперы обезвредили более тысячи единиц взрывоопасных предметов, среди которых кассетные боеприпасы РСЗО "Смерч" и "Ураган", артиллерийские снаряды, выстрелы для гранатометов, ручные гранаты, противопехотные и противотанковые мины.
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