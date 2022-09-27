Граната под подушкой: саперы рассказали о ходе разминирования Харьковской области

12:45 27 сентября Киев, Украина

На освобожденных от российских военных территориях Харьковской области саперы сконцентрировались на разминировании дорог, обочин, жилых домов, государственных и публичных учреждений, школ и детских садов. Эксперты говорят, что россияне в регионе широко применяли разнообразные боеприпасы и способы минирования, пренебрегая положением Женевской конвенции.



Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии.



Саперы Национальной гвардии работают на территории Золочевского, Дергачевского и Харьковского районов, которые еще две недели назад были оккупированные россиянами. Среди наиболее заминированных населенных пунктов в Нацгвардии называют Макарово, Турово, Дементиевку, Уды и Гоптовку.

“Перед тем, как заехать в деоккупированный населенный пункт, мы проводим инженерную разведку. В Казачьей Лопани противник заминировал гражданские жилые дома и улицы, почти под каждой подушкой обнаружили заложенные ручные гранаты. Противотанковые мины ТМ-62 противник комбинирует вместо стандартного взрывника с противопехотными минами ПМН-2 (противопехотная фугасная нажимного действия. – Ред.), где сила срабатывания 8–25 килограммов. Во время разминирования макаровской школы погиб сапер из моей группы. Она была заминирована полностью – двери, окна, учебные классы, детская площадка”, – рассказывает о процессе командир группы разминирования с позывным Тротилом.

За два недели саперы обезвредили более тысячи единиц взрывоопасных предметов, среди которых кассетные боеприпасы РСЗО "Смерч" и "Ураган", артиллерийские снаряды, выстрелы для гранатометов, ручные гранаты, противопехотные и противотанковые мины.