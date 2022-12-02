Граффити Бэнкси срезали со стены в Гостомеле: детали

В Гостомеле со стены дома 2 декабря срезали граффити британского уличного художника Бэнкси. Речь идет об изображении женщины в противогазе с огнетушителем. Это граффити было на улице Проскуровской, 2.
В полиции Киевской области рассказали, что злоумышленники не успели забрать работу Бенкси. Местные жители вызвали правоохранителей, которые задержали восьмерых (жителей Киева и Черкасс) и доставили их в отделение полиции. Против них было открыто уголовное производство по статье «повреждение имущества».
По словам одного из инициаторов демонтажа, граффити планировали продать на аукционе. А все средства передать в ВСУ. Впрочем, их версии разные, рассказали в пресс-службы полиции.
Работа Бенкси не повреждена, она остается в полицейском участке как вещественное доказательство.
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что вместе с Гостомельским сельсоветом и представителями Минкульта ведут консультации по хранению граффити.
В полиции Киевской области рассказали, что злоумышленники не успели забрать работу Бенкси. Местные жители вызвали правоохранителей, которые задержали восьмерых (жителей Киева и Черкасс) и доставили их в отделение полиции. Против них было открыто уголовное производство по статье «повреждение имущества».
По словам одного из инициаторов демонтажа, граффити планировали продать на аукционе. А все средства передать в ВСУ. Впрочем, их версии разные, рассказали в пресс-службы полиции.
Работа Бенкси не повреждена, она остается в полицейском участке как вещественное доказательство.
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что вместе с Гостомельским сельсоветом и представителями Минкульта ведут консультации по хранению граффити.
Бэнкси создал в Киеве и пригороде (Гостомеле, Ирпене, Бородянке) семь граффити. В Киевской области обсуждали перенос этих работ в отдельный музей, посвященный русско-украинской войне.
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