ГПСУ задержала священника с российскими связями

"В очередной раз мы столкнулись с фанатом "русского мира", на этот раз в священном одеянии. В Киевской области был задержан священник из бывшей УПЦ МП. В его мобильном телефоне были обнаружены российские номера, литература российского происхождения и благодарственное письмо от главы Тверской митрополии рф за 2023 год. У нас уже есть благодарство, а в духовном плане настоятель получит свое исцеление в СБУ!" - говорится в сообщении.