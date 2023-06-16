ГПСУ задержала священника с российскими связями
12:23 09 июня Киев, Украина
Государственная пограничная служба Украины информирует о задержании священника
бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Киевской области.
Данную информацию распространила ГПСУ
через Telegram.
"В очередной раз мы столкнулись с фанатом "русского мира", на этот раз в священном одеянии. В Киевской области был задержан священник из бывшей УПЦ МП. В его мобильном телефоне были обнаружены российские номера, литература российского происхождения и благодарственное письмо от главы Тверской митрополии рф за 2023 год. У нас уже есть благодарство, а в духовном плане настоятель получит свое исцеление в СБУ!" - говорится в сообщении.
ГПСУ также опубликовала фотографию мужчины в гражданской одежде, а также изображения "благодарственного письма" и "требника".
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