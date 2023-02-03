Готовили теракты на Днепропетровщине: СБУ разоблачила агентов рф

16:09 03 февраля Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области экс-милиционера и двух экс-военных, которые были агентами рф.
 
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в частности, среди украинских военных и правоохранителей.

Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.

По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения ФСБ он попал из-за прокремлевских взглядов. Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Для этого в свою группу он
привлек еще двух местных жителей – бывших украинских военнослужащих.
После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.

Передача данных осуществлялась через отработанные каналы закрытой электронной связи посредством текстовых сообщений и графических изображений.

В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие должности в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.

Во время обысков в местах их проживания правоохранители обнаружили:
  • огнестрельное оружие с глушителями;
  • боевые гранаты;
  • патроны разного калибра;
  • средства связи конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников российской агентурной сети.
 
 