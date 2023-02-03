Готовили теракты на Днепропетровщине: СБУ разоблачила агентов рф

16:09 03 февраля Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области экс-милиционера и двух экс-военных, которые были агентами рф.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.



Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в частности, среди украинских военных и правоохранителей.



Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.



По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.



В поле зрения ФСБ он попал из-за прокремлевских взглядов. Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Для этого в свою группу он

привлек еще двух местных жителей – бывших украинских военнослужащих.

После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.



Передача данных осуществлялась через отработанные каналы закрытой электронной связи посредством текстовых сообщений и графических изображений.



В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие должности в местных оккупационных администрациях.



Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.



Во время обысков в местах их проживания правоохранители обнаружили:

огнестрельное оружие с глушителями;

боевые гранаты;

патроны разного калибра;

средства связи конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников российской агентурной сети.