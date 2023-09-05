Готовили госпереворот: приспешники медведчука получили тюремные сроки

10:11 10 августа Киев, Украина





Среди осужденных – гражданин россии, военный разведчик по специальности, который был на «прямой» связи с представителями администрации президента россии и спецслужб страны-агрессора.



Злоумышленники планировали «синхронизировать» государственный переворот с началом полномасштабного вторжения рф. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины.



По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организаций в Киеве и других регионах нашего государства. Именно эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого «национального Благодаря доказательной базе СБУ тюремные сроки получили четыре приспешника экс-нардепа медведчука , готовивших насильственный захват власти в Украине.Среди осужденных – гражданин россии, военный разведчик по специальности, который был на «прямой» связи с представителями администрации президента россии и спецслужб страны-агрессора.Злоумышленники планировали «синхронизировать» государственный переворот с началом полномасштабного вторжения рф. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины.По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организаций в Киеве и других регионах нашего государства. Именно эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого «национального

собрания».

На этом форуме его организаторы планировали утвердить резолюцию относительно отстранения от власти высшего военно-политического руководства Украины.



В случае отказа злоумышленники планировали перейти к «силовому сценарию». Для этого они формировали собственное «боевое крыло», к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска «кандидатов» использовали собственные связи среди приверженцев

рашизма.

Однако Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила реализацию незаконных действий. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения.



На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину – 10 лет, организатору преступления – 7 лет, а двум его сообщникам – по 5 лет заключения.



Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.