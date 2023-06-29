Готовил удар по аэродромам Кировоградщины: СБУ задержала российского агента

11:31 29 июня Киев, Украина

Служба безопасности, в ходе контрдиверсионной операции в Кировоградской области, задержала агента ФСБ, замешанного в подготовке новых воздушных ударов рф по авиационной инфраструктуры в этом регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Именно такую задачу вражеский приспешник получил от своего российского «куратора» - кадрового сотрудника 5-й службы ФСБ, находящегося во временно оккупированном Крыму.



Для выполнения разведзадачи российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.



Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов.



Кроме того, российская спецслужба хотела выяснить через своего агента общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона. Установлено, что на «текущие расходы» фигурант получал от ФСБ «переводы» в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.



В случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.



Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали вражеского приспешника «с поличным» во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ.





У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации «нужных» целей и общения с фсб.

По данным следствия, задержан житель Кропивницкого, которого спецслужба рф завербовала в начале этого года. В поле зрения ФСБ он попал из-за своих антиукраинских сообщений в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов.



Дальнейшую коммуникацию с агрессором предатель осуществлял через мессенджер. При этом перед каждым началом «переписки» использовал специальный «идентификационный» код.