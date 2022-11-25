Готовил диверсии: СБУ задержала российского агента

12:03 25 ноября Киев, Украина

СБУ задержала в Киеве агента ФСБ рф, который прибыл из Крыма для подготовки диверсий. Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать – его задержала СБУ.

Об этом сообщает украинская спецслужба в пятницу, 25 ноября.



Указано, что злоумышленник выполнял задачи ФСБ по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе. Полученную информацию он должен был передавать врагу для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных.



Как установило следствие, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата Крыма злоумышленник перешел на сторону захватчиков.



В Киев агента отправили за месяц до полномасштабного вторжения. Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать был задержан сотрудниками СБУ.

"Вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей отправки на подконтрольную украинским властям территорию. Именно такую команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

При этом агент решил действовать не один, а пытался сформировать разветвленную сеть информаторов. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.



В ходе обысков у него обнаружили загранпаспорт и паспорт гражданина россии, мобильный телефон, материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" в Крыму.



Фигурант сообщен о подозрении по статье о государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Суд отправил его под арест.