Готовил атаку на Винницу: задержан российский шпион

Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, который занимался подготовкой новой российской воздушной атаки на город Винницу.
Именно такую задачу вражеский приспешник получил от российской спецслужбы в начале июня этого года.
Для его выполнения злоумышленник ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.
Также российский агент разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Кроме того, фигурант «подсказывал» оккупантам «приоритетность» объектов, по которым россия готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения враждебной задачи.
По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, поддерживавший вооруженную агрессию россии. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения фсб, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Согласно «инструкции» российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеских задач. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Для его выполнения злоумышленник ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.
Также российский агент разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Кроме того, фигурант «подсказывал» оккупантам «приоритетность» объектов, по которым россия готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения враждебной задачи.
По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, поддерживавший вооруженную агрессию россии. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения фсб, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Согласно «инструкции» российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеских задач. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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