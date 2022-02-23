Гостаможслужба пресекла нелегальный ввоз 8 авто

По фиктивным документам в Украины пытались ввезти восемь автомобилей, средняя цена каждого 40 тысяч долларов. На данный момент авто изъяты.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.
“Три автомобиля Toyota Camry, по одному моделей Toyota Rav 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata были доставлены в Украину морским путем через Одесский морской порт. Все восемь применяемых автомобилей были заявлены для таможенного оформления в Киевской таможни Гостаможслужбы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно предоставленных таможни счетов-фактур продавцом всех автомобилей выступала американская компания, с офисом в штате Индиана.
“Инвойсы будто бы этой компанией по 4 авто были выставлены на имя членов одной семьи из города Чернигова, по 3 авто на имя членов одной семьи с Чернигивськой области, еще один — на киевлянку. Декларирование всех авто осуществлял один таможенный брокер. По результатам проведенного Киевской таможней Гостаможслужбы анализа содержания представленных к таможенному контролю и оформлению коммерческих и товаросопроводительных документов, у таможенников возникли сомнения на предмет их достоверности. Логическим стал информационный запрос к американской стороне”, — добавляется в сообщении.
Так, Киевская таможня получила за два дня ответ из США, подтверждающую, что данная компания не осуществляла продажу или транспортировку этих транспортных средств в Украине. Счета-фактуры на эти авто, выставленные от имени, не аутентичны и изготовлены незаконно.
По приглашению таможни для дачи объяснений ни один из фигурантов-получателей автомобилей и таможенный брокер не появились.
“По выявленным фактам нарушения таможенного законодательства Киевской таможней Гостаможслужбы относительно граждан-получателей автомобилей составлены протоколы по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Восемь транспортных средств общей стоимостью около 40 тысяч долларов изъяты. Материалы дел будут направлены в суд”, — говорится в сообщении.
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