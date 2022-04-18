Гостаможня за 2020 год изъяла контрафакта на 5 млн грн

13:52 20 ноября Киев, Украина

За десять месяцев, Государственная таможенная служба, за нарушение таможенных правил изъяла контрафактного товара на 5 млн грн.



Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни в пятницу, 20 ноября.



С января по октябрь 2020 года зафиксировали 40 случаев нарушения таможенных правил по итогам приостановок таможенного оформления, а также 68 раз происходило уничтожение товара. Помимо этого, 39 почтовых отправок были возвращены отправителю.





Часто изымаемые товары:

портативная электроника – 2,5 тыс. единиц на 1,9 млн грн (в основном торговых марок NGK и Apple);

игрушки – 130 тыс. единиц на 1 млн грн (торговые марки Hot Wheels, L.O.L. SURPRISE, LEGO, UEFA);

одежда и головные уборы – больше 25 тыс. единиц на 900 тыс. грн (Puma, Nike, Adidas, Сalvin Klein);

обувь – почти 15 тыс. пар на 654 тыс. грн (Puma, Nike, Adidas);

сумки – около 15 тыс. единиц на 200 тыс. грн (Dior, Puma, Nike);

парфюмерия и косметика – 29 тыс. единиц на 109 тыс. грн (CHANEL, LACOSTE);

наручные часы – 16 шт. на 32 тыс. грн (Michael Kors).

В Гостаможни напомнили, что контрафактными по закону считаются товары, которые являются предметами нарушения прав на торговую марку и на которые без разрешения правособственника нанесены обозначения этих торговых марок – идентичные оригинальным обозначениями или максимально приближенные к ним.