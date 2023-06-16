Госпредателя медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью

18:01 24 мая Киев, Украина





Об этом в комментарии движения Честно сказал Роман Титикало.



Адвокаты Роман Титикало и Илья Костин подали жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КГКА) Киевской области в отношении адвоката виктора медведчука, который является фигурантом Реестра госпредателей движения Честно и до сих пор находится в Едином реестре адвокатов Украины. Адвокаты потребовали лишить экс-нардепа права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Ильи Костина и Романа Титикала и лишила экс-нардепа и госпредателя виктора медведчука права на занятие адвокатской деятельностью. Заседание прошло в среду, 24 мая 2023 года.Об этом в комментарии движения Честно сказал Роман Титикало.Адвокаты Роман Титикало и Илья Костин подали жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КГКА) Киевской области в отношении адвоката виктора медведчука, который является фигурантом Реестра госпредателей движения Честно и до сих пор находится в Едином реестре адвокатов Украины. Адвокаты потребовали лишить экс-нардепа права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

"По результатам рассмотрения жалобы дисциплинарная палата пришла к выводу о наличии в действиях адвоката виктора медведчука признаков дисциплинарного проступка, а затем и о наличии оснований для возбуждения дисциплинарного дела в отношении него. Кроме того, на стадии проверки доводы жалобщиков о нарушении адвокатом медведчуком избранной в отношении него меры пресечения опровергнуто не было", - говорится в сообщении.

Титикало уточнил, что работа над тем, чтобы лишить медведчука такого права, продолжалась с 2016 года.

"медведчук больше не адвокат! Историческая справедливость состоялась. Как только дисциплинарная палата КГКА Киевской области удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила медведчука права на занятие адвокатской деятельностью", — говорится в сообщении Романа Титикала в Facebook.

По словам Романа Титикала, во время рассмотрения дисциплинарной жалобы адвокат виктора медведчука Алексей Калинников отметил, что оба жалобщика имеют политические взгляды, противоположные его собственным. В частности, Илья Костин является военнослужащим ВСУ, а Роман Титикало – депутатом Киевского облсовета от партии ЕС.



Ранее Калинников представлял интересы бывшего генпрокурора и предателя-беглеца виктора пшонки, а также интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг беглого президента виктора януковича и заплатила ему крупнейший в истории Украины писательский гонорар — почти 16,5 млн гривен.



Алексей Калинников преподает в школе адвокатуры Национальной школы адвокатуры Украины (НААУ), которую, в свою очередь, много лет возглавляет соратница медведчука Лидия Изовитова.



виктор медведчук получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью №1 от 25 марта 1994 года по решению Киевской городской КГКА от 20 января 1994 года. В то же время 14 августа 2019 это право было остановлено на основании его заявления.