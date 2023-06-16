Госпредателя медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Ильи Костина и Романа Титикала и лишила экс-нардепа и госпредателя виктора медведчука права на занятие адвокатской деятельностью. Заседание прошло в среду, 24 мая 2023 года.
Об этом в комментарии движения Честно сказал Роман Титикало.
Адвокаты Роман Титикало и Илья Костин подали жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КГКА) Киевской области в отношении адвоката виктора медведчука, который является фигурантом Реестра госпредателей движения Честно и до сих пор находится в Едином реестре адвокатов Украины. Адвокаты потребовали лишить экс-нардепа права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.
Об этом в комментарии движения Честно сказал Роман Титикало.
Адвокаты Роман Титикало и Илья Костин подали жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КГКА) Киевской области в отношении адвоката виктора медведчука, который является фигурантом Реестра госпредателей движения Честно и до сих пор находится в Едином реестре адвокатов Украины. Адвокаты потребовали лишить экс-нардепа права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.
Титикало уточнил, что работа над тем, чтобы лишить медведчука такого права, продолжалась с 2016 года.
По словам Романа Титикала, во время рассмотрения дисциплинарной жалобы адвокат виктора медведчука Алексей Калинников отметил, что оба жалобщика имеют политические взгляды, противоположные его собственным. В частности, Илья Костин является военнослужащим ВСУ, а Роман Титикало – депутатом Киевского облсовета от партии ЕС.
Ранее Калинников представлял интересы бывшего генпрокурора и предателя-беглеца виктора пшонки, а также интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг беглого президента виктора януковича и заплатила ему крупнейший в истории Украины писательский гонорар — почти 16,5 млн гривен.
Алексей Калинников преподает в школе адвокатуры Национальной школы адвокатуры Украины (НААУ), которую, в свою очередь, много лет возглавляет соратница медведчука Лидия Изовитова.
виктор медведчук получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью №1 от 25 марта 1994 года по решению Киевской городской КГКА от 20 января 1994 года. В то же время 14 августа 2019 это право было остановлено на основании его заявления.
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