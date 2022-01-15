Госпогранслужбой выявлена рекордная партия кокаина

Сегодняшний "улов" Госпогранслужбы, превзошел предыдущий рекорд, в порту "Южный" Одесской области, была задержана партия кокаина на 17 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Наркотики перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор в порт «Южный», что в Одесской области.
Наркотики перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор в порт «Южный», что в Одесской области.
Сейчас продолжаются дальнейшие процессуальные действия.
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