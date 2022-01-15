Госпогранслужбой выявлена рекордная партия кокаина

14:30 09 Сентябрь Киев, Украина

рекорд , в порту "Южный" Одесской области, была задержана партия кокаина на 17 млн долларов. Сегодняшний "улов" Госпогранслужбы, превзошел предыдущий

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Наркотики перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор в порт «Южный», что в Одесской области.

«В контейнере оперативные сотрудники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн долларов США», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются дальнейшие процессуальные действия.