Госпогранслужба обнаружила контрабанду сигарет в автобусе

12:27 02 ноября Киев, Украина

Львовский погранотряд на украинско-польской границе, в ходе досмотра салона рейсового автобуса, обнаружил крупную контрабанду сигарет. 
 
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Сообщается, что в соседнюю страну автобус рейсом "Херсон-Варшава" следовал через пункт пропуска "Рава-Русская". За рулем автобуса был украинец.

Пограничники осмотрели транспортное средство и совместно с сотрудниками таможни обнаружили скрытые сигареты.
"Табачные изделия были упакованы повсюду: в потолке, за обшивкой, в полу и даже под пассажирскими сиденьями. Всего пограничники получили из тайников 3000 пачек курева", – говорится в сообщении.
Табачные изделия изъяли, проводится следствие.