Госпогранслужба обнаружила контрабанду сигарет в автобусе

Львовский погранотряд на украинско-польской границе, в ходе досмотра салона рейсового автобуса, обнаружил крупную контрабанду сигарет.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Сообщается, что в соседнюю страну автобус рейсом "Херсон-Варшава" следовал через пункт пропуска "Рава-Русская". За рулем автобуса был украинец.
Пограничники осмотрели транспортное средство и совместно с сотрудниками таможни обнаружили скрытые сигареты.
Табачные изделия изъяли, проводится следствие.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии