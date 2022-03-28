Госпогранслужба обнаружила контрабанду сигарет в автобусе

Львовский погранотряд на украинско-польской границе, в ходе досмотра салона рейсового автобуса, обнаружил крупную контрабанду сигарет.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Табачные изделия были упакованы повсюду: в потолке, за обшивкой, в полу и даже под пассажирскими сиденьями. Всего пограничники получили из тайников 3000 пачек курева", – говорится в сообщении.