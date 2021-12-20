Госпогранслужба задержала двух человек с фейковыми ПЦР-тестами

21:27 17 Март Киев, Украина

На Одесчине задержаны мужчина и женщина, которые пытались пересечь украинскую границу с фальшивыми документами о прохождении ПЦР-тестирования . За это им грозит ограничение свободы до 6 месяцев.



Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.



Поддельные документы обнаружили в пункте пропуска "Паланка" пограничники Белгород-Днестровского отряда. Гражданин Румынии и украинка пытались въехать в Украину на автомобиле. При прохождении паспортного контроля вместе с документами предоставили и негативные ПЦР-тесты на COVID-19. Однако тесты на коронавирус оказались поддельными.



Мало того, что так называемые тесты были распечатаны на принтере, так еще и на них не было подписи главного врача медицинского учреждения.



В результате оба признались пограничникам, что не сдавали тесты, а просто купили результаты. Пограничники сообщили о произошедшем в полицию.



За подделку документов путешественникам грозит штраф до 1190 гривен или ограничение свободы до 6 месяцев.