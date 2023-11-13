Госизмена и корректировка ударов: жителю Харькова грозит пожизненное заключение

Житель Харькова признан виновным в передаче разведданных через запрещенную в Украине соцсеть представительницам российских спецслужб. Суд вынес приговор по нескольким статьям, включая государственную измену, распространение материалов, оправдывающих вооруженную агрессию рф против Украины, незаконную переделку огнестрельного оружия и незаконное обращение с оружием. Жителю Харькова назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Офис генерального прокурора сообщает, что мужчина в период с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова методами личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных. Он передавал разведданные через запрещенную соцсеть двум женщинам, работающим на российские спецслужбы.
Одна из кураторок находится в Москве и ранее служила на оккупированных территориях в Донецкой области, а другая является главой пророссийской организации в Санкт-Петербурге. Мужчина предоставил координаты Харьковской областной государственной администрации и данные для нанесения ударов по главному офису фирмы ХАДО.
Подсудимый также активно распространял пророссийскую пропаганду, отрицая вооруженную агрессию рф против Украины и одобряя действия военных. В ходе обыска у него были обнаружены компьютерная техника, оружие и боеприпасы, которые он незаконно приобрел и хранил.
Офис генерального прокурора сообщает, что мужчина в период с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова методами личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных. Он передавал разведданные через запрещенную соцсеть двум женщинам, работающим на российские спецслужбы.
Одна из кураторок находится в Москве и ранее служила на оккупированных территориях в Донецкой области, а другая является главой пророссийской организации в Санкт-Петербурге. Мужчина предоставил координаты Харьковской областной государственной администрации и данные для нанесения ударов по главному офису фирмы ХАДО.
Подсудимый также активно распространял пророссийскую пропаганду, отрицая вооруженную агрессию рф против Украины и одобряя действия военных. В ходе обыска у него были обнаружены компьютерная техника, оружие и боеприпасы, которые он незаконно приобрел и хранил.
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