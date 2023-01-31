Городскому главе Броваров выдали повестку

Во время заседания исполнительного комитета городского совета, 31 января, мэру Броваров Игорю Сапожко и другим присутствующим мужчинам вручили повестки в военкомат.
Об этом сообщают местные паблики в Facebook.
Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 мужчинам.
Они должны прийти в военкомат уточнить учетные данные и пройти медкомиссию.
Об этом сообщают местные паблики в Facebook.
Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 мужчинам.
Они должны прийти в военкомат уточнить учетные данные и пройти медкомиссию.
Мэр Броваров добавил, что он ранее уже получал повестку, ходил в военкомат и даже проходил медкомиссию.
Также сообщается, что повестки получили старосты сел Княжичи и Требухов Артем Мороз и Андрей Цахло.
Они заявили, что пойдут на военно-врачебную комиссию и для уточнения данных и призывают всех, кто получил повестки, последовать их примеру.
В общем повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТО.
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