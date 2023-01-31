Городскому главе Броваров выдали повестку

15:08 31 января Киев, Украина





Об этом сообщают местные паблики в Facebook.



Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 мужчинам.



Они должны прийти в военкомат уточнить учетные данные и пройти медкомиссию. Во время заседания исполнительного комитета городского совета, 31 января, мэру Броваров Игорю Сапожко и другим присутствующим мужчинам вручили повестки в военкомат Об этом сообщают местные паблики в Facebook.Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 мужчинам.Они должны прийти в военкомат уточнить учетные данные и пройти медкомиссию.

"Наши работники уже проходили медкомиссию. Но снова нас пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому, действительно, буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты и снова пройти соответствующие комиссии, если в этом есть необходимость. Будем выполнять то, что сегодня государству нужно",- отметил Сапожко.



Мэр Броваров добавил, что он ранее уже получал повестку, ходил в военкомат и даже проходил медкомиссию.



Также сообщается, что повестки получили старосты сел Княжичи и Требухов Артем Мороз и Андрей Цахло.



Они заявили, что пойдут на военно-врачебную комиссию и для уточнения данных и призывают всех, кто получил повестки, последовать их примеру.



В общем повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТО.