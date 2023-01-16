Город на Виннитчине остался без тепла из-за обстрела рф

15:53 16 января Киев, Украина





Город остался без тепла после



Многие многоэтажки утеплены, поэтому дома еще не успели остыть, а жители в них греются бутылками с теплой водой, электрообогревателями, когда есть свет, и газом на кухнях.



В городе уже второй раз объявляют чрезвычайное положение. Такая же ситуация была полтора месяца назад после ударов по энергетическим объектам страны.



Тогда чиновники обещали быстро построить альтернативную котельную, но объект еще на стадии строительства. После попадания российской ракеты в объект критической инфраструктуры в городе Ладыжин Винницкой области, 20 тысяч домов остались без тепла. Об этом сообщают СМИ.Город остался без тепла после обстрела ТЭЦ, которая его обогревала.Многие многоэтажки утеплены, поэтому дома еще не успели остыть, а жители в них греются бутылками с теплой водой, электрообогревателями, когда есть свет, и газом на кухнях.В городе уже второй раз объявляют чрезвычайное положение. Такая же ситуация была полтора месяца назад после ударов по энергетическим объектам страны.Тогда чиновники обещали быстро построить альтернативную котельную, но объект еще на стадии строительства.

“Мы сразу начали строительство объекта и параллельно производили проектную документацию, чтобы не затягивать. Считаю, что сроки строительства они адекватны, учитывая поставки материалов, насосов, труб и всего прочего. Не так просто найти, ведь проблемы с сетями есть не только в Ладыжине”, - объясняет заместитель городского головы Ладыжина Павел Анущенко.

Людям предлагают греться в "пунктах несокрушимости", некоторые из них здесь не сворачивались после предыдущего обстрела. Воду из системы отопления в домах пока не сливают, в мэрии надеются на потепление и призывают людей экономить электричество.