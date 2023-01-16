Город на Виннитчине остался без тепла из-за обстрела рф

После попадания российской ракеты в объект критической инфраструктуры в городе Ладыжин Винницкой области, 20 тысяч домов остались без тепла. Об этом сообщают СМИ.
Город остался без тепла после обстрела ТЭЦ, которая его обогревала.
Многие многоэтажки утеплены, поэтому дома еще не успели остыть, а жители в них греются бутылками с теплой водой, электрообогревателями, когда есть свет, и газом на кухнях.
В городе уже второй раз объявляют чрезвычайное положение. Такая же ситуация была полтора месяца назад после ударов по энергетическим объектам страны.
Тогда чиновники обещали быстро построить альтернативную котельную, но объект еще на стадии строительства.
Город остался без тепла после обстрела ТЭЦ, которая его обогревала.
Многие многоэтажки утеплены, поэтому дома еще не успели остыть, а жители в них греются бутылками с теплой водой, электрообогревателями, когда есть свет, и газом на кухнях.
В городе уже второй раз объявляют чрезвычайное положение. Такая же ситуация была полтора месяца назад после ударов по энергетическим объектам страны.
Тогда чиновники обещали быстро построить альтернативную котельную, но объект еще на стадии строительства.
Людям предлагают греться в "пунктах несокрушимости", некоторые из них здесь не сворачивались после предыдущего обстрела. Воду из системы отопления в домах пока не сливают, в мэрии надеются на потепление и призывают людей экономить электричество.
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