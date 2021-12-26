Горе-водитель: женщина два раза сбила пешехода

17:29 17 Август Киев, Украина

Во Львове произошел инцидент , женщина за рулем иномарки, выехала на пешеходную зону, где два раза совершила наезд на одного и того же пешехода.



Видео инцидента обнародовала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.

"Львов. Остановка перед памятником Королю Данилу сегодня. Это ужас. Я за 5 лет в полиции так и не перестала удивляться. Не научились ездить? Не садитесь за руль!", – говорится в подписи к видео.

На кадрах видеоролика видно, что после столкновения женщину откинуло вперед. Машина остановилась, но внезапно снова начала движение и повторно совершила наезд на женщину.



Как написала пресс-секретарь, водитель объяснила, что автомобиль был технически неисправен, поэтому она не справилась с управлением.