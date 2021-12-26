Горе-водитель: женщина два раза сбила пешехода

Во Львове произошел инцидент, женщина за рулем иномарки, выехала на пешеходную зону, где два раза совершила наезд на одного и того же пешехода.
Видео инцидента обнародовала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.
На кадрах видеоролика видно, что после столкновения женщину откинуло вперед. Машина остановилась, но внезапно снова начала движение и повторно совершила наезд на женщину.
Как написала пресс-секретарь, водитель объяснила, что автомобиль был технически неисправен, поэтому она не справилась с управлением.
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