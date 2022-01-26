Голова в коробке из-под майонеза – шутки аргентинской полиции

Аргентинская полиция выслала семье без вести пропавшего родственника коробку из-под майонеза. В ней лежал череп пропавшего дедушки. Семья в ужасе от циничности правоохранителей.
Известно, что 70-летний мужчина ушел из дома 10 января прошлого года и пропал.
Полиция обнаружила останки его тела в мусорной свалке. Правоохранители зачем-то выслали родственникам череп аргентинца.
Семья в шоке от отношения и действий полицейских.
Кроме того, в полиции так и не выяснили, как именно погиб мужчина. Семья не может похоронить его останки, поскольку не имеет свидетельства о смерти.
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