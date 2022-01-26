Голова в коробке из-под майонеза – шутки аргентинской полиции

Аргентинская полиция выслала семье без вести пропавшего родственника коробку из-под майонеза. В ней лежал череп пропавшего дедушки. Семья в ужасе от циничности правоохранителей.

Известно, что 70-летний мужчина ушел из дома 10 января прошлого года и пропал.

Полиция обнаружила останки его тела в мусорной свалке. Правоохранители зачем-то выслали родственникам череп аргентинца.

Семья в шоке от отношения и действий полицейских.

"Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза!", - высказалась родственница пенсионера.

Кроме того, в полиции так и не выяснили, как именно погиб мужчина. Семья не может похоронить его останки, поскольку не имеет свидетельства о смерти.