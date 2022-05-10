Гололедица в столице стала причиной 127 ДТП

Осадки в виде мокрого дождя и температура воздуха ниже нуля, стали причиной более чем 120 ДТП на дорогах столицы. Данное количество аварий было зафиксировано на вечер 10 декабря.
Об этом рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Киева Максим Голобородько.
По его словам, всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий.
"Из них: четыре ДТП с травмированными. По моей информации, ДТП со смертельными случаями нет", - отметил Голобородько.
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