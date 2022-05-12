Гололед в столице: пострадали более 160 человек

С симптомами переохлаждения и травмами полученными в результате гололедицы на столичных улицах, зафиксировано более 163 человек, 13 из которых дети.
Об этом сказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, в пятницу, 11 декабря.
Кроме того, по ее словам, один человек пострадал из-за переохлаждения.
Вечером в четверг в Киеве из-за гололеда образовались огромные пробки. Движение в городе и окрестностях было практически парализовано вследствие дождя, который пошел в морозную погоду.
Утром 11 декабря в Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта. Он курсирует с отклонением от графика движения.
По данным Киевавтодора, одни и те же участки улично-дорожной сети были обработаны по несколько раз. Но это слабо помогало. Дорожники уже использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киеве сохранится гололед (І уровень опасности, желтый).
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