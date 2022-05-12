Гололед в столице: пострадали более 160 человек

12:10 11 декабря Киев, Украина

С симптомами переохлаждения и травмами полученными в результате гололедицы на столичных улицах, зафиксировано более 163 человек, 13 из которых дети.

Об этом сказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, в пятницу, 11 декабря.

"За 10 декабря травмировались из-за гололеда 150 взрослых и 13 детей", – уточнила Вишневская.

Кроме того, по ее словам, один человек пострадал из-за переохлаждения.