Гололед стал причиной ДТП в Запорожье

12:59 08 декабря Киев, Украина

Гололедица стала причиной ДТП Запорожье , в результате которого пострадали пассажиры - подростки, водитель отделался испугом.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.



По данным ведомства, 8 декабря в Днепровский отдел полиции Запорожья поступило сообщение об аварии на перекрестке Каширского шоссе и улицы Прогрессивной в Запорожье, где перевернулся автомобиль "ЗАЗ 1102" с пассажирами.



Следствием установлено, что 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением на обледеневшем участке дороги. Выехав за пределы проезжей части на распределительный газон, "ЗАЗ 1102" перевернулся на крышу.



В результате ДТП пострадали находившиеся в салоне машины трое девочек - 2005 г.р., 2006 г.р. и 2007 г.р. Дети госпитализированы с травмами разной степени тяжести.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).