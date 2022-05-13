Годами терроризировал Кривой Рог: СБУ задержала "смотрящего"

Сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового "влияния".
Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 30 тысяч долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов.
В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъяты большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.
Четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) УК Украины.
Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.
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