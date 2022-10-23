Главу правления компании Мотор Сич обвиняют в госизмене - СМИ

07:02 23 октября Киев, Украина

Директор запорожского предприятия Мотор Сич Вячеслав Богуслаев было задержан по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу, 22 октября заявил т.н. "спикер" в оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, а также сообщило издание Главком со ссылкой на свои источники в СБУ.

"Главу правления компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение", - написал Рогов.

По непроверенной информации, дома у Вячеслава Богуслаева был проведен обыск. Отмечается, что его семья якобы отказывалась открывать дверь, поэтому ее пришлось открывать с помощью спецоборудования.

В СБУ информацию о возможном задержании Богуслаева не опровергают и не подтверждают.

Отметим, что Богуслаев трижды проходил в Верховную Раду в рядах Партии Регионов. В 2019 году издание bihus.info выпустило расследование, в котором утверждалось, что через предприятия Мотор Сич в россию поставлялись комплектующие к вертолетам и самолетам в обход запрета на экспорт товаров военного назначения.

ПАО Мотор Сич - одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие расположено в Шевченковском районе города Запорожья.

Напомним, разоблачен экс-сотрудник ГСЧС, перешедший на службу в "МЧС ДНР".

Также сообщалось, что в Балаклее задержан следователь, работавший на врага.