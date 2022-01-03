Главный режиссер Одесской оперы удерживается в Италии по запросу РФ

Сегодня стало известно, что главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук уже больше двух недель удерживается в итальянском следственном изоляторе по запросу России.
Об этом сообщила в Facebook Марианна Гудич-Палий, куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk!
Еще 15 декабря на своей странице в Facebook Евгений Лавренчук сообщает о своем отлете в Неаполь.
18 декабря режиссер не прибыл во Львов на свой запланированный интенсив по актерскому мастерству.
Также сообщается, что Лавренчук получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию. Напомним, Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в России и покинул РФ по политическим причинам, когда началась российско-украинская война.
Марианна Палий также указывает, что семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похожее на политическое преследование, поэтому они надеются на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор.
Также сообщается, что Лавренчук получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию. Напомним, Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в России и покинул РФ по политическим причинам, когда началась российско-украинская война.
Марианна Палий также указывает, что семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похожее на политическое преследование, поэтому они надеются на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии