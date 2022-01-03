Главный режиссер Одесской оперы удерживается в Италии по запросу РФ

16:30 03 Январь Киев, Украина

Сегодня стало известно, что главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук уже больше двух недель удерживается в итальянском следственном изоляторе по запросу России.

Об этом сообщила в Facebook Марианна Гудич-Палий, куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk!

«Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил криминальное правонарушение. Итальянская сторона изучает запрос, представленный из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу неизвестно»,– отметила она в сообщении.

Еще 15 декабря на своей странице в Facebook Евгений Лавренчук сообщает о своем отлете в Неаполь.