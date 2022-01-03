Главный режиссер Одесской оперы удерживается в Италии по запросу РФ

16:30 03 Январь Киев, Украина

Сегодня стало известно, что главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук уже больше двух недель удерживается в итальянском следственном изоляторе по запросу России.
 
Об этом сообщила в Facebook Марианна Гудич-Палий, куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk!
«Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил криминальное правонарушение. Итальянская сторона изучает запрос, представленный из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу неизвестно»,– отметила она в сообщении.
Еще 15 декабря на своей странице в Facebook Евгений Лавренчук сообщает о своем отлете в Неаполь.
18 декабря режиссер не прибыл во Львов на свой запланированный интенсив по актерскому мастерству.

Также сообщается, что Лавренчук получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию. Напомним, Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в России и покинул РФ по политическим причинам, когда началась российско-украинская война.

Марианна Палий также указывает, что семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похожее на политическое преследование, поэтому они надеются на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор.