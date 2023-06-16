Главный раввин Украины попал под российский обстрел, спасая людей в Херсоне

На своей странице в Фейсбуке главный раввин Украины Моше Асман выложил видео, в котором рассказал об обстреле, под который он попал в Херсоне.
По словам раввина, он помогал эвакуировать жителей населенных пунктов, чьи дома затопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.
В это время россияне начали обстреливать Херсон. На видео, обнародованном раввином, слышны громкие взрывы.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, вчера российские военные обстреляли областной центр и населенные пункты Херсонского района. Из-за прицельных ударов россиян во время эвакуационных мероприятий в городе погиб человек. Еще два человека получили травмы.
Кроме этого, в одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
При процессуальном руководстве Херсонской и Олешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, российские оккупанты 6 июня взорвали дамбу на Каховской ГЭС и затопили десятки прибрежных населенных пунктов.
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