Главный инженер Запорожской АЭС пошел на сотрудничество с оккупантами

17:23 01 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".



В сообщении говорится, что решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Черничука в пользу оккупантов 1 декабря президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции. Руководству предприятия стало известно, что он начал сотрудничать с оккупационной властью.Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".В сообщении говорится, что решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Черничука в пользу оккупантов

"Вместо того, чтобы прилагать все усилия для скорейшего освобождения станции он решил помогать российским оккупантам легализовать ее преступный захват и теперь подстрекает к этому других атомщиков", - сказал Котин.

В то же время другими приказами Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.

Он добавил, что фейковая АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" распространяет ложную информацию о том, что якобы тысячи украинских атомщиков радостно перешли в Росатом и гордятся этим, ведь перед ними "открылись новые и светлые перспективы".

"Это циничная ложь. Как и все, чем "кормит" россия ... рашистам плевать на ядерную и радиационную безопасность крупнейшей в Европе атомной станции и ее дальнейшую судьбу. И на ваши (работников ЗАЭС ,- ред.) судьбы - также. Тогда как Энергоатом продолжает поддерживать весь персонал ЗАЭС с проукраинской позицией. Все выплаты и социальные льготы будут предоставляться в полном объеме, даже если рашисты не будут допускать вас к рабочим местам", - заявил Котин.

Президент "Энергоатома" поблагодарил работников ЗАЭС, которые продолжают работать несмотря на сложную ситуацию вокруг станции и призвал не подписывать никаких контрактов с российскими оккупантами.



Накануне стало известно, что оккупанты назначили Черничука "генеральным директором" ЗАЭС.