Главный инженер Запорожской АЭС пошел на сотрудничество с оккупантами

1 декабря президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции. Руководству предприятия стало известно, что он начал сотрудничать с оккупационной властью.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В сообщении говорится, что решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Черничука в пользу оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В сообщении говорится, что решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Черничука в пользу оккупантов
В то же время другими приказами Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.
Он добавил, что фейковая АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" распространяет ложную информацию о том, что якобы тысячи украинских атомщиков радостно перешли в Росатом и гордятся этим, ведь перед ними "открылись новые и светлые перспективы".
Президент "Энергоатома" поблагодарил работников ЗАЭС, которые продолжают работать несмотря на сложную ситуацию вокруг станции и призвал не подписывать никаких контрактов с российскими оккупантами.
Накануне стало известно, что оккупанты назначили Черничука "генеральным директором" ЗАЭС.
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