Главный инженер в Одессе подозревается в растрате средств, выделенных на строительство спорткомплекса для ВСУ

18:05 25 августа Киев, Украина

В Одессе задержали главного инженера из военного квартирно-эксплуатационного управления, который подозревается в присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства спортивкомплекса, предназначенного для Вооруженных Сил Украины.



Согласно информации, поступившей от пресс-службы Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, следствие установило, что данному чиновнику приписывается присвоение более чем 1,2 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для строительства спортивного комплекса в одном из военных городков в Одесской области. Для осуществления этой операции, он сотрудничал с директором местной строительной компании.



В 2018 году, когда между данной фигурой и директором строительной компании был заключен договор на выполнение работ по созданию спортивной площадки в военном городке. Общая стоимость договора составила более 23 миллионов гривен.



Однако, подрядчики не выполнили все свои обязательства. В частности не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения - эти работы были выполнены только на бумаге.

"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности",- говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли к "схеме" другие должностные лица. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.