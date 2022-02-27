Главнокомандующий ВСУ показал уничтожение Байрактаром колонны российской техники. Видео

11:22 27 Февраль Киев, Украина

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара была взорвана колонна вражеской техники в Херсонской области.

Видео он разместил на своей странице в Facebook

Залужный: "Что Байрактар животворящий делает! Село Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!"
 
 