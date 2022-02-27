Главнокомандующий ВСУ показал уничтожение Байрактаром колонны российской техники. Видео

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара была взорвана колонна вражеской техники в Херсонской области.
Видео он разместил на своей странице в Facebook
Залужный: "Что Байрактар животворящий делает! Село Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!"
Видео он разместил на своей странице в Facebook
Залужный: "Что Байрактар животворящий делает! Село Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!"
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