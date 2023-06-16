Главнокомандующий ВСУ об атаке на Киев: нейтрализовано 11 "Искандеров"

"Примерно в 11:30 враг совершил атаку на Киевскую область, использовав баллистические и крылатые ракеты, базирующиеся на наземных комплексах "Искандер". В общей сложности было выпущено 11 ракет: Искандер-М и Искандер-К с северного направления. Благодаря усилиям и эффективности противовоздушной обороны, все цели были уничтожены", - заявил Залужный.