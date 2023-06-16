Главнокомандующий ВСУ об атаке на Киев: нейтрализовано 11 "Искандеров"

Украинские военные успешно нейтрализовали все 11 ракет типа "Искандер", запущенных российскими захватчиками в направлении Киевской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Валерий Залужный, объявил об этом в понедельник, 29 мая.
Он отметил, что это уже вторая ракетная атака противника за последние 24 часа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Валерий Залужный, объявил об этом в понедельник, 29 мая.
Он отметил, что это уже вторая ракетная атака противника за последние 24 часа.
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