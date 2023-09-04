Главе воинской части во Львовской области вручили подозрение за злоупотребление властью

18:58 24 августа Киев, Украина

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира одной из воинских частей во Львовской области. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий, а также в организации подпольной торговли продуктами питания.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, с середины июля семь военных выполняли ремонтно-строительные работы на двухэтажной вилле заместителя командира воинской части. Они работали без выходных и получали за это мизерную зарплату.

Кроме того, заместитель командира наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, в котором бойцам продавали продукты, которые государство выделило для обеспечения украинских военных. По данным следствия, магазином руководила жена чиновника.

Замкомандиру воинской части грозит до 12 лет лишения свободы.