Главе воинской части во Львовской области вручили подозрение за злоупотребление властью

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира одной из воинских частей во Львовской области. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий, а также в организации подпольной торговли продуктами питания.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, с середины июля семь военных выполняли ремонтно-строительные работы на двухэтажной вилле заместителя командира воинской части. Они работали без выходных и получали за это мизерную зарплату.
Кроме того, заместитель командира наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, в котором бойцам продавали продукты, которые государство выделило для обеспечения украинских военных. По данным следствия, магазином руководила жена чиновника.
Замкомандиру воинской части грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, с середины июля семь военных выполняли ремонтно-строительные работы на двухэтажной вилле заместителя командира воинской части. Они работали без выходных и получали за это мизерную зарплату.
Кроме того, заместитель командира наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, в котором бойцам продавали продукты, которые государство выделило для обеспечения украинских военных. По данным следствия, магазином руководила жена чиновника.
Замкомандиру воинской части грозит до 12 лет лишения свободы.
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