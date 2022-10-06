Главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении в хищении средств

15:32 06 октября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение председателю Нацбанка Кириллу Шевченко, недавно подавшему президенту прошение об отставке по состоянию здоровья, в связи с хищением средств во время периода, когда он руководил "Укргазбанком".Об этом сообщает пресс- служба НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО АБ "Укргазбанк", которая на протяжении 2014-2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 миллионов гривен. Пяти участникам этой группы сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что не знают, где находится Шевченко.

"Поскольку местонахождение организатора схемы, экс-председателя правления "Укргазбанка", пока неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно - оставили в администрации по месту его работы, именно - Национальному банку Украины", - заметили в Бюро.

Как выяснило следствие, должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

"На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. В то же время госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги те никогда не предоставляли, но о которых большинство клиентов банка даже не знали", — отмечают в НАБУ.

Оказалось, что эти псевдопосредники - физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица.

"Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг", — пояснили в Бюро.

При этом правоохранители отмечают, что такую схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. После активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Несмотря на это, за время ее существования с ноября 2014 года по март 2020 года банк осуществил более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников. Это нанесло ущерб на сумму более 206 миллионов гривен.



НАБУ считает подстрекателем преступления Кирилла Шевченко, исполнителями двух его заместителей, директора департамента банка по работе с корпоративными вип-клиентами, а также заместителя директора. В целом Бюро квалифицировало действия подозреваемых следующим образом:

Шевченко, который в тот период занимал должность председателя правления - ч. 3 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины;

двух заместителей председателя правления - ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 УК Украины

директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами - ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 УК Украины

заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами - ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 УК Украины

В случае, если вина Шевченко будет доказана, ему будет грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.