Главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении в хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение председателю Нацбанка Кириллу Шевченко, недавно подавшему президенту прошение об отставке по состоянию здоровья, в связи с хищением средств во время периода, когда он руководил "Укргазбанком".
Об этом сообщает пресс- служба НАБУ.
Об этом сообщает пресс- служба НАБУ.
Правоохранители отметили, что не знают, где находится Шевченко.
Как выяснило следствие, должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
Оказалось, что эти псевдопосредники - физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица.
При этом правоохранители отмечают, что такую схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. После активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Несмотря на это, за время ее существования с ноября 2014 года по март 2020 года банк осуществил более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников. Это нанесло ущерб на сумму более 206 миллионов гривен.
НАБУ считает подстрекателем преступления Кирилла Шевченко, исполнителями двух его заместителей, директора департамента банка по работе с корпоративными вип-клиентами, а также заместителя директора. В целом Бюро квалифицировало действия подозреваемых следующим образом:
НАБУ считает подстрекателем преступления Кирилла Шевченко, исполнителями двух его заместителей, директора департамента банка по работе с корпоративными вип-клиентами, а также заместителя директора. В целом Бюро квалифицировало действия подозреваемых следующим образом:
- Шевченко, который в тот период занимал должность председателя правления - ч. 3 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины;
- двух заместителей председателя правления - ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 УК Украины
- директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами - ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 УК Украины
- заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами - ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 УК Украины
В случае, если вина Шевченко будет доказана, ему будет грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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